Вернуть 2007-й не вышло. Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ

Сборная России уступила канадцам в финале чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "кленовых листьев". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наша хоккейная молодежь во второй раз подряд осталась без золотых медалей.



Последняя победа России на юниорских чемпионатах мира была аж в 2007 году. В сборной того созыва играли, например, будущие обладатели Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелес Кингз" Вячеслав Войнов и Андрей Локтионов (Войнов в итоге задержался в "Кингз" на год больше и взял трофей еще раз), а также Евгений Дадонов, Егор Аверин, Дмитрий Кугрышев, Максим Чудинов, Сергей Андронов и Дмитрий Кагарлицкий. В той же команде были и трагически ушедшие из жизни Алексей Черепанов и Никита Клюкин. Черепанов через год после победного ЮЧМ скончается от остановки сердца в матче между "Витязем" и "Авандаргом". А Клюкин в сентябре 2011 года окажется на том роковом "Як-42", который так и не поднимется в небо над Ярославлем.

После 2007 года на чемпионатах мира у следующих поколений наших юниоров все складывалось уже не так удачно. В 2008–2009 годах Россия уступила в финалах Канаде и США. Особенно больно было в матче с "кленовыми листьями", где почти тот же золотой состав потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:8. Однако в последующие девять лет случился самый настоящий кризис – за это время сборная России ни разу не попала в финал турнира, лишь дважды довольствуясь бронзовыми медалями. При этом на ЮЧМ в разные годы ездили Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Кирилл Капризов, Наиль Якупов, Андрей Василевский и другие будущие звезды НХЛ. Так что в отсутствии хороших кадров упрекнуть сборную России было нельзя. Вопрос был скорее в психологической подготовке команд, мотивации и тренерских решениях.

В 2019 году, казалось, все звезды сложились для того, чтобы добыть долгожданное золото. Капитаном команды тогда был Василий Подколзин (на том турнире с ролью лидера он справился лучше, чем на молодежном чемпионате мира 2021 года), а в сборной зажигали Родион Амиров, Арсений Грицюк, Максим Грошев, Марат Хуснутдинов и другие хоккеисты, теперь хорошо известные по выступлению за основную сборную и за свои клубы в Континентальной хоккейной лиге. Но для победы на ЮЧМ той команде не хватило совсем чуть-чуть – российская сборная уступила в финале Швеции в овертайме со счетом 3:4. Следующий розыгрыш турнира был отменен из-за пандемии коронавируса, и вот в этом году команда под руководством Альберта Лещева вновь попыталась покорить вершину, которая не давалась целых 14 лет.



Групповой этап Россия прошла без особых проблем, лишь однажды проиграв по буллитам команде Финляндии. Со второго места наши хоккеисты вышли в плей-офф, где с легкостью разобрались с белорусами (5:2), а затем снова встретились с финнами.

На этот раз победа оказалась за российской сборной, хотя этот матч не обошелся без "валидольной" концовки. С самого начала встречи игра напоминала качели. Дважды подопечные Альберта Лещева выходили вперед, и дважды финны отыгрывались. А в третьем периоде, когда сборная России сделала комфортный для себя счет 6:3, финские хоккеисты едва не организовали камбэк, отыграв две шайбы и имея за три минуты до финальной сирены счет 6:5. Тем не менее российские спортсмены довели дело до победы и попали в финал, где им предстояло встретиться с канадцами. Команда "кленовых листьев" любых возрастов и поколений – фаворит любого турнира. Эта сборная не стала исключением.



Канадцы образца-2021 как бульдозер проехались по всем своим соперникам в группе, а в плей-офф только за две игры с Чехией и Швецией забросили 18 шайб (и пропустили всего четыре). Так что россиянам противостоял по-настоящему страшный соперник. Однако наши хоккеисты показали себя достойно. Уже на шестой минуте финальной встречи счет открыл лучший бомбардир турнира (позднее его признали еще и самым ценным игроком ЮЧМ) Матвей Мичков. Спустя десять минут канадцы отыграли отставание благодаря красивейшему выстрелу Коннора Бедарда. На 19-й минуте россияне снова вышли вперед – Дмитрий Бучельников великолепным броском переиграл Бенджамина Годро. Но до перерыва "кленовые листья" опять сравняли счет: сборная России осталась в меньшинстве и почти сразу же получила гол от капитана канадской команды Шейна Райта.

А во втором периоде подопечные Дэйва Барра все-таки перехватили инициативу и вместе с этим перевернули игру. Сначала шайба Бреннана Отмана вывела канадцев вперед, а затем Логан Стэнковен сделал разрыв еще более серьезным. В третьем периоде сборная России попыталась организовать камбэк. На 50-й минуте Владимир Грудинин с передачи Мичкова отыграл один гол – и это притом что команда была в меньшинстве. Но оставшегося времени российским хоккеистам не хватило для того, чтобы забросить еще и перевести игру в овертайм. В самой концовке тренерский штаб российской сборной снял голкипера, однако это не дало плодов, а канадцы забили пятый гол в пустые ворота, установив итоговый счет в матче.

Отечественные хоккеисты вновь остались без золота, второй турнир подряд проиграв финал в равной борьбе и с совсем небольшим перевесом у соперника. Ужасно обидно, но важно то, что игра конкретно этой сборной оставила приятное впечатление. А это пусть и не заменит победы, но зато дает серьезные надежды на будущие титулы. Многие из этих спортсменов еще смогут сыграть на следующем ЮЧМ. А кто-то из них наверняка проявит себя уже на следующем молодежном чемпионате мира. И кто знает, возможно, через год или два мы наконец увидим наших хоккеистов с улыбками на лице и золотыми медалями на шее.