"Локомотив" обыграл ЦСКА в полуфинале Кубка России

"Локомотив" в полуфинале Кубка России разгромил ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу красно-зеленых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, за счет чего железнодорожники смогли обыграть армейцев и что ждет команду Марко Николича в финале турнира.



"Локомотив" после зимней паузы неудержим. Красно-зеленые во всех турнирах выиграли десять матчей кряду (победа над ЦСКА стала юбилейной). В Российской Премьер-лиге железнодорожники с восьмого места взлетели на второе, при этом даже сохранив чисто теоретические шансы на чемпионство, а в Кубке смогли пробиться в решающую стадию. В полуфинале "Локомотиву" предстояло сразиться с ЦСКА, который только-только начал перестраиваться новым главным тренером армейцев Ивицей Оличем. И проверку на прочность команда под управлением хорватского специалиста явно не прошла.

Справедливости ради, начало встречи осталось за ЦСКА. На шестой минуте гол после паса Алана Дзагоева забил Саломон Рондон. Однако главный арбитр Сергей Карасев после совещания с видеоассистентами посчитал, что мяч был забит с нарушением правил – непосредственно перед взятием ворот снаряд попал в руку венесуэльскому нападающему. После отмененного гола ЦСКА продолжил владеть инициативой, но спустя десять минут "Локо" неожиданно создал момент и открыл счет – на этот раз по всем правилам. Дмитрий Рыбчинский выдал идеальный заброс в штрафную на Франсуа Камано, гвинеец красиво принял мяч и следующим касанием отправил снаряд мимо Игоря Акинфеева.

Забитый гол придал "Локомотиву" энергии, но ненадолго. В целом армейцы больше владели мячом и в конце первого тайма серьезно прижали железнодорожников к своим воротам, хотя в итоге и не воспользовались шансами сравнять счет. После перерыва ЦСКА продолжил давить, но "Локо" хватило всего несколько минут, чтобы решить почти все вопросы в этом матче. На 52-й минуте железнодорожники заработали угловой, который фантастическим образом реализовал Федор Смолов. Мацей Рыбус подал со стандарта, девятый номер "Локомотива" удачно подставил ногу, и мяч не без рикошета от ноги Ивана Облякова перелетел прямо за шиворот голкиперу армейцев.

После второго пропущенного гола ЦСКА заметно сбавил обороты. "Локомотив" не стал форсировать ситуацию и пытаться забить еще, предпочитая играть на контратаках, без особых проблем сдерживая атаки красно-синих. А армейцы так и не смогли распечатать ворота Маринато Гилерме.



Зато железнодорожники все-таки оформили третий мяч, организовав чудо-атаку на 91-й минуте: Дмитрий Живоглядов с правого фланга вырезал передачу на Антона Миранчука, тот в касание прокинул мяч дальше на Гжегожа Крыховяка, а поляк вылетел один на один с Игорем Акинфеевым и переправил снаряд в самый угол, впритирку со штангой.

В итоге, несмотря на то что "Локомотив", казалось, уступал по владению и количеству моментов, он смог сделать главное – грамотно отыграть в обороне и реализовать свои шансы в контратаках. Про ЦСКА такого, к сожалению, сказать было нельзя. Армейцы не раз и не два в этом сезоне играли похожим образом – владели мячом, создавали моменты, но игра разваливалась из-за нелепых ошибок в защите и отсутствия забитых голов. В решающем матче Кубка России железнодорожники сыграют с "Крыльями Советов", которые в полуфинале по пенальти прошли "Ахмат". Самарский клуб стал шестой в истории командой из ФНЛ, вышедшей в финал Кубка России. Всего же "Крылья", с учетом Кубка СССР, играли в решающей стадии турнира четыре раза, но ни разу не брали трофей.

Маловероятно, что это получится и в этот раз. Команда Марко Николича набрала невероятный ход, поэтому остановить ее будет крайне сложно. Пожалуй, главное оружие, которое могут предложить "Крылья", – это нападающий Иван Сергеев, безоговорочно лучший бомбардир Футбольной национальной лиги в этом сезоне. Он забил 36 голов за 37 игр (33 мяча в первенстве ФНЛ). Однако в "Локомотиве" опасность нынче представляет вся атакующая тройка красно-зеленых: Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. При этом никто не отменял подключения Гжегожа Крыховяка, которое нередко (как в случае с ЦСКА) заканчивается голом. Так что "Локо" – однозначный фаворит финала, но как игра в Нижнем Новгороде сложится на самом деле, увидим 12 мая.