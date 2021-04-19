Элита совсем потеряла голову. Почему создание Суперлиги – это форменное безумие

В ночь с 18 на 19 апреля в футбольном мире произошла революция: 12 топ-клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании европейской Суперлиги – нового турнира вместо Лиги чемпионов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему эта идея закончится плачевно и для УЕФА, и для клубов-революционеров.



Давно зрела смута в футбольном мире, давно ходили слухи о создании замены Лиги чемпионов, где играли бы только лучшие клубы Европы. Руководителям мадридского "Реала", "Барселоны", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и многих других топ-команд не нравился нынешний формат ЛЧ. Дескать, приходится играть против всяких аутсайдеров вроде "Карабаха", "Лудогорца" и "Марибора". А им подавай каждую неделю по топ-клубу: все-таки такие матчи и денег больше принесут, и проигрывать другому гранду будет не так зазорно. Кроме того, от игр с бедными клубами якобы только одни убытки – смотреть на эти поединки никто особо не хочет, а делиться по итогу сезона своими кровно заработанными приходится.

Однако каждый раз при появлении разговоров о Суперлиге хотелось лишь покрутить у виска. Во-первых, это бы полностью сломало отлаженную систему национальных лиг, отбора в еврокубки и сами еврокубки, а также другие структуры, которые десятилетиями возводили УЕФА и ФИФА. И вполне логично, что при очередном появлении в медийном поле Суперлиги и всего, что с ней связано, президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин пугал клубы исключением из внутренних чемпионатов, а футболистов – запретом выступать в любых международных турнирах, в том числе и за сборную.

И, во-вторых, само по себе появление Суперлиги – нарушение любого спортивного принципа. Закрытый элитарный клуб, по сути, с отсутствием вылета и непонятными критериями отбора – чем это должно быть лучше Лиги чемпионов? По какой логике, например, в список основателей турнира, попали "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Милан"? Первые не смогли в этом году выйти из группы в ЛЧ, а остальные туда даже не попали. Понятно, что это самые богатые и известные клубы Европы, но лучшие ли? А учитывая, что от выступления в Суперлиге отказались действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария", второй по силе клуб Германии "Боруссия Дортмунд" и французский ПСЖ (во всяком случае, пока что), слова про лучших из лучших здесь уже не подходят.

Создатели Суперлиги – президент "Реала" Флорентино Перес и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли – проводят аналогии с НХЛ и НБА, но они здесь неуместны. Для внутреннего регулирования у североамериканских турниров как минимум существуют система драфтов, потолок зарплат и справедливое распределение всех доходов. А гегемония "Реала" и "Барселоны" в лиге в последние два десятилетия была во многом связана с неравномерным распределением доходов от продажи телеправ. И, как только эту ситуацию начали исправлять, разрыв между испанскими топ-клубами и остальными командами неожиданным образом стал сокращаться. Возможно, отчасти поэтому Флорентино Перес решил форсировать создание Суперлиги. Конечно, немаловажную роль сыграла и пандемия, в которую все футбольные клубы потеряли колоссальные деньги.

Вот только никакие деньги не стоят той революции, которая происходит в европейском футболе прямо сейчас. На создание Суперлиги уйдут гигантские суммы: каждый из основателей турнира единоразово получит от спонсоров по 3,5 миллиарда евро (для сравнения: это почти как весь валовый доход от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА в этом году – она оценивается в 3,25 миллиарда). А Союз европейских футбольных ассоциаций потеряет от отсутствия топ-клубов больше, чем они сами.

Однако сможет ли эта затея оказаться состоятельной в долгосрочной перспективе для самих революционеров? Против создания Суперлиги высказались практически все – не только УЕФА и руководители национальных лиг, но и, что важно, сами болельщики. Фанатам условного "Тоттенхэма" не нужны каждый месяц-два битвы с "Интером" – им гораздо ближе лондонское дерби против "Вест Хэма". А для настоящих болельщиков "Ювентуса" матч с "Торино" важнее ничего не значащего поединка с "Арсеналом". Так что ажиотаж вокруг Суперлиги наверняка будет, но не такой сильный и не такой долгий, как этого бы хотелось создателям нового турнира. К тому же даже самые хорошие вещи быстро приедаются. Как тут не вспомнить цитату персонажа Павла Луспекаева из "Белого солнца пустыни": "Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала…"