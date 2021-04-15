Названы самые необычные виды спорта, которыми можно заняться в Москве

ЗОЖ снова в моде. Москвичи массово бросают курить, переходят с пива на смузи из полыни с сельдереем и десерты с витаминами вместо калорий и открывают для себя все новые виды физической активности. Рассказываем про самые необычные способы подтянуть мышцы и получить свою дозу эндорфинов, играя в футбол на коне и в квиддич без метлы.



Гольф



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Считается, что гольф – это развлечение исключительно для богатых, и играют в него миллионеры на заставке Windows. На самом деле, гольф – вполне доступный и интересный спорт, для которого в Москве есть все условия. Индивидуальная тренировка обойдется примерно от 2000-3000 рублей (включая аренду клюшки другого снаряжения), игра – в 4000-10000 рублей, в зависимости от клуба, времени и дня недели (в выходные и вечером дороже). Перед выходом на поле практически везде можно потренироваться на компьютерном симуляторе.

С членством дело обстоит по-разному: в одних гольф-клубах его можно просто купить, в другие попадают только по рекомендации действующего члена клуба.

Где заниматься: Московский гольф-клуб, гольф-клуб в Крылатском, гольф в Лужниках, гольф-клуб "Сколково".



Фехтование



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С фехтованием многие из нас знакомы только по фильмам о мушкетерах. Однако то, что мы видели в исполнении Д’Артаньяна и его друзей, это только один его вид – историческое дуэльное фехтование. Кроме него есть еще спортивное и артистическое – когда можно сражаться на световых мечах как джедаи. Оружие тоже, кстати, можно выбирать, тренировки проводят на саблях, шпагах и рапирах. Занятие в группе стоит 800-1500 рублей, индивидуальное 1500-5000 рублей.

Где заниматься: школа олимпийского резерва по фехтованию ЦСКА, фехтовальный клуб "Лидер", фехтовальный клуб Dvinina-Schwert и др.



Сквош



Фото: AP Photo/Arnulfo Franco

Сквош – это игра с мячом, ракеткой и стеной. Считается, что ее придумали в лондонской тюрьме, когда заключенные за неимением партнера, отбивали теннисный мяч от стены. Со временем в сквоше появились свои правила, специальные корты и ракетки. Сегодня в Москве секцию сквоша можно найти во многих фитнес-клубах, но есть и специализированные студии. Занятие с тренером стоит в среднем 2000-3000 рублей за тренировку, аренда корта без тренера – от 1000 рублей.

Где заниматься: Национальный сквош-центр, сквош-клуб "Москва", City Squash.



Яхтинг



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Яхтинг не самое очевидное развлечение для Москвы, хоть она и порт пяти морей. Тем не менее, в нашем городе есть Строгинский затон, а там есть где развернуться не только вейкбордам, но и яхтам. Стоимость тренировки 1200-3000 рублей с человека, желающие могут купить сразу целый курс (от 24 000 рублей), после которого можно сдать экзамен и самому стать капитаном и водить регаты.

Где заниматься: ProYachting, Сила ветра, Royal Yacht Club.



Городошный спорт



Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Давно и незаслуженно забытые городки снова набирают популярность. Смысл игры в том, чтобы выбить битой фигурки, построенные из деревянных брусочков. Штука довольно азартная, а умение играть пригодится на случай очередной самоизоляции, когда нельзя будет выходить дальше двора.

Где заниматься: Федерация городошного спорта (секции для детей и подростков), площадки для игры в городки есть практически в каждом районе.

Конное поло



Фото: AP Photo/Richard Drew

Конное поло – это футбол верхом на конях. Вообще, конь в этой игре – это не принципиально, в других странах играют и на слонах, и на яках, но в наших широтах доступны только кони. В Москве есть несколько клубов, которые готовят спортсменов, а потом проводят довольно зрелищные чемпионаты. Прийти и поучиться может любой желающий, однако стоит иметь в виду, что сразу в команду вас никто не возьмет.

Обучение проходит в несколько этапов: сначала вас обучат навыкам верховой езды и уходу за лошадьми, потом – технике ударов (живого коня на этом этапе вам никто не даст, тренировки проходят на деревянных), и наконец, последнее – обучение стратегии игры в команде.

Стоимость групповой тренировки - около 3000 рублей, индивидуальной - 5000 рублей.

Где заниматься: Московский поло-клуб, поло-клуб "Планерная", Потапов Поло.



Квиддич



Фото: Москва 24

В Квиддич играют не только в Хогвартсе. В Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде два раза в год проходят чемпионаты по этой игре для начинающих волшебников. После пандемии соревнования стали менее регулярными, но тем не менее, организаторы вполне активны и периодически созывают как игроков, так и зрителей.

В квиддич "по-магловски" играют теннисными или бадминтонными ракетками, метла необязательна (только для тех, кто умеет на ней летать), в каждой команде семь человек, цель – поймать снитч и набрать максимальное количество очков. Участие бесплатное.

Где заниматься: вся информация о тренировках в группе ВКонтакте Квиддич.LIVE.



