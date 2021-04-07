Цветет и пахнет: куда поехать в апреле посмотреть на настоящую весну

Японцы, чтобы насладиться видами цветущей сакуры в апреле, специально берут отпуск. В нашей стране так тоже можно, тем более сейчас то самое время, когда расцветает все самое красивое. Обозреватель Екатерина Васильева рассказывает, куда поехать за самыми "инстаграмными" пейзажами.





Крым

В Крыму весна приходит рано – уже в марте можно увидеть на курортах и улицах городов цветущие магнолии и персиковые деревья. К середине апреля начинает цвести глициния, особенно щедро она высажена в Ялте – улицы этого города буквально наполнены сладким ароматом меда. Там же и в Евпатории в апреле можно наблюдать цветущую сакуру, а ближе к маю начинается пора маков, горных пионов и тюльпанов.

Северный Кавказ

На Северном Кавказе к середине апреля расцветают крокусы. Субальпийские луга в предгорьях выглядят в это время года как бесконечный сиреневый ковер, простирающийся до самого горизонта. Самые красивые пейзажи можно увидеть в окрестностях Махачкалы и Дербентском районе. А крокусовые (они же шафрановые) луга можно увидеть в Адыгее, вокруг Майкопа и на хуторе Липовчанском в Ставропольском крае.



Волгоградская область

В Волгоградской области вокруг озера Эльтон с начала апреля начинают массово цвести тюльпаны. Среди них есть редкие сорта, занесенные в Красную книгу: красные, желтые и розовые тюльпаны Шренка. Собирать их, разумеется, нельзя, за это грозит штраф до 5 000 рублей, а вот смотреть и фотографировать можно сколько угодно. Помимо окрестностей озера Эльтон, тюльпаны цветут в природных парках у Волги – в Усть-Медведицком, Донском и Щербаковском, там же при необходимости можно купить организованную экскурсию по местным природным красотам.

Калмыкия

Тюльпанами знаменита не только Волгоградская область – в изобилии они цветут в апреле и в Калмыкии. Самые красивые тюльпановые поля можно наблюдать в окрестностях села Приютного, в честь цветения там даже проводят фестиваль в середине апреля. Оттуда открываются самые красивые виды на степи, усыпанные цветами, специально к празднику строят хотон (поселение кочевников), исполняют традиционные танцы, стреляют из лука и угощают всех присутствующих соленым чаем и разными региональными блюдами.



Алтай

Апрель на Алтае, пожалуй, самый красивый сезон. В это время здесь начинают зеленеть луга и цвести альпийские первоцветы. Туристы в первую очередь едут на Алтай весной, чтобы посмотреть на цветущий маральник. Россыпи этих ярких фиолетовых цветов можно увидеть у берегов Телецкого озера, там же в это время расцветают черемуха, подснежники и незабудки. Кстати, еще один аргумент в пользу путешествия на Алтай именно весной – это практически полное отсутствие гнуса, который летом здесь довольно свиреп.

Ясная Поляна

Родовое имение Льва Толстого под Тулой знаменито в том числе своими яблоневыми садами. Лев Николаевич любил ухаживать за яблонями, особенно он уважал антоновку и грушовку, и часть из тех деревьев, которые мы сегодня можем видеть в усадьбе, росли здесь еще при его жизни. Сегодня местные садоводы и волонтеры продолжают дело писателя и высаживают новые яблони – всего тут растет более 60 видов. К концу апреля все они начинают расцветать, так что всю эту красоту определенно стоит увидеть.



Псковская область

Полистовский заповедник в Псковской области – место крайне живописное: леса, озера, мох и бобры, которые строят тут свои хатки. Это место знаменито в первую очередь своими болотами, которые в конце апреля начинают цвести. Водная гладь болот в это время становится почти прозрачной и покрывается цветущими кувшинками, вокруг которых летают бабочки. В заповеднике есть экотропы по самым красивым местам. Начинать маршрут лучше всего от поселка Бежаницы, где расположен информационный центр.