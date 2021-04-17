Наши фигуристы – безоговорочно лучшие. Как Россия впервые выиграла командный ЧМ

Сборная России одержала победу в общем зачете на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Осаке. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как отечественные фигуристы триумфально вписали себя в историю.



Фото: AP Photo/Hiro Komae

Меньше месяца назад российская сборная по фигурному катанию выдала фантастическое выступление на чемпионате мира в Стокгольме. Из шведской столицы наша команда увезла почти все золотые медали. Тогда без пьедестала остались только фигуристы-одиночники – опытный Михаил Коляда и 17-летний дебютант Евгений Семеренко. Но на медаль высшей пробы в противостоянии с Нэтаном Ченом и Юдзуру Ханю особо рассчитывать и не приходилось. А заполучить бронзу Коляде не позволили ошибки на прокате произвольной программы.

Впрочем, это нисколько не смазало радость за российскую сборную. Наши одиночницы впервые за всю историю заняли весь подиум, а танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли первое российское золото на ЧМ за 12 лет. Ну и, конечно же, дважды отметились отечественные спортивные пары: золото взяли дебютанты чемпионата мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Так что на World Team Trophy сборная России ехала в статусе явного фаворита. Правда, история выступлений на прошлых турнирах говорила об обратном. Наша команда ни разу не выигрывала ЧМ – США и Япония неизменно обходили Россию в общем зачете. Однако не в этот раз. На нынешнем первенстве отечественная сборная показала почти безупречный результат, подтянув все свои слабые стороны и даже умудрившись выиграть турнир досрочно.

Главным образом стоит отметить выступление Михаила Коляды и Евгения Семеренко. Оба одиночника выжали максимум и заработали для сборной 26 очков. Более того, Коляда по итогам произвольной программы занял третье место, Семеренко – пятое. На прошлом командном ЧМ именно провал одиночников стоил российской сборной золота в общем зачете. Но в этот раз фигуристы-мужчины выступили весьма достойно, откатав свои программы практически без ошибок. Не менее важную победу принесли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Пара с гигантским отрывом выиграла короткую и произвольную программу в своей дисциплине, принеся максимальные 24 очка в общую копилку.

Что касается Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, то и они ожидаемо показали лучший результат в танцах на льду. Планы не нарушило даже внезапно расстегнувшееся платье Синициной во время исполнения произвольного танца. Не считая этого казуса, российская пара откатала программу великолепно и набрала те же 24 балла. Поэтому произвольная у Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой была почти формальностью. Тем не менее наши одиночницы завершили командный ЧМ максимально красиво. Щербакова выиграла обе программы и набрала 24 балла, Туктамышева стала второй в короткой и третьей – в произвольной программе, пропустив вперед японку Каори Сакамото и набрав в итоге 21 балл.

Таким образом, Россия с гигантским отрывом победила на World Team Trophy, оставив позади и США, и Японию. Приятным бонусом стало и то, что на церемонии награждения звучал российский гимн, а не ставший уже привычным первый концерт Чайковского. Дело в том, что World Team Trophy – коммерческий турнир, на который не распространяется решение Спортивного арбитражного суда о выступлении под нейтральным флагом. Так что, пожалуй, нельзя было придумать более красивого и удачного завершения сезона в фигурном катании – как для болельщиков, так и для самих спортсменов.