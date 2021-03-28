Три золота из четырех возможных. Чем запомнится ЧМ по фигурному катанию

В воскресенье в Стокгольме официально завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Российская сборная на этом первенстве забрала почти все золотые медали, оставшись без призов только в мужском одиночном катании. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши фигуристы выполнили план-максимум, несмотря ошибки и плохую организацию турнира.





Фото: AP Photo/Martin Meissner

Первый в истории полностью российский пьедестал

Главным триумфом для нашей сборной безусловно стало выступление фигуристок-одиночниц. Причем из всех, кто в конечном счете занял пьедестал, однозначной претенденткой на медали до начала соревнований в Стокгольме можно было назвать только Анну Щербакову. Александра Трусова после перехода в группу Евгения Плющенко стала выдавать уже не такие качественные и стабильные прокаты, вытаскивая ситуацию зачастую лишь за счет заявления большего количества четверных прыжков. А 24-летняя Елизавета Туктамышева в последний раз выступала на чемпионате мира аж шесть лет назад. Вдобавок к этому в декабре ученица Алексея Мишина переболела COVID-19 и только-только восстановилась после болезни.

Тем не менее финальные результаты превзошли самые смелые ожидания. Трусова завалила короткую программу, оказавшись по итогам первого соревновательного дня на 12-й строчке, но смогла завоевать бронзу после произвольной, заявив пять четверных прыжков и исполнив чисто три из них. Справедливости ради, удержать медаль Саше удалось не без "помощи" своих соперниц – в произвольной программе японка Рика Кихира упала с тройного акселя, ошиблась на тройном лутце и не стала выполнять заявленный четверной сальхов. А Карен Чен, несмотря на отличный прокат, не смогла достать до третьего места из-за слишком "легких" элементов.

Что касается Туктамышевой, то она выдала великолепную короткую программу, заняв по итогам третье место, а после произвольной (там обошлось не без помарок – Лиза упала на тройном флипе) завоевала серебро. Золото предсказуемо досталось Анне Щербаковой – подопечная Этери Тутберидзе была первой в короткой программе и уступила в произвольной лишь Александре Трусовой, также допустив ошибку и упав с четверного флипа. По сумме баллов Щербакова безоговорочно заняла первую строчку. Для российской сборной это стало по-настоящему историческим моментом – впервые на пьедестал поднялись сразу три отечественные фигуристки.

Золотые и бронзовые медали спортивных пар

Не менее успешным можно считать выступление россиян и среди спортивных пар. Золото в этой дисциплине взяли дебютанты чемпионата мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. До этого наша страна не побеждала на ЧМ целых семь лет. Еще один комплект медалей, но уже бронзовых, достался Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Причем последние также претендовали на золото – по итогам короткой программы Бойкова и Козловский занимали первую строчку. Однако не справились в произвольной и опустились по сумме двух прокатов на третье место.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Еще одна пара – Евгения Тарасова и Владимир Морозов – немного не дотянула до пьедестала. Спортсменам с самого начала ЧМ пришлось бороться не только со своим волнением, но и с ужасной организацией турнира. На официальной разминке Тарасовой и Морозову дважды включали не ту музыку, после чего спортсменам пришлось ставить нужное сопровождение с телефона. К счастью, подобного инцидента удалось избежать уже на итоговых прокатах (финскому фигуристу Вальттеру Виртанену, например, повезло куда меньше, и накладки с музыкой произошли во время его короткой программы), хотя это не спасло вице-чемпионов мира 2018 и 2019 года от неудачного выступления на нынешнем первенстве.

Триумф танцоров и провал одиночников

Радостным событием для нашей сборной стало и золото в танцах на льду. Его завоевали чемпионы Европы и серебряные призеры ЧМ в Сайтаме Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И это при том, что оба также переболели коронавирусом, причем Виктория – еще и в тяжелой форме, с серьезным поражением легких. Пара пропустила декабрьский чемпионат России и только в середине января начала более-менее серьезные тренировки.

Впрочем, это не помешало выдать на главном мировом первенстве в Стокгольме восхитительный прокат – как в ритм-танце, так и в произвольном. В отсутствие своих главных оппонентов – Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона – Синицина и Кацалапов наконец победили на чемпионате мира. Эти золотые медали стали для российских танцоров первыми за 12 лет.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

А вот где наша сборная стабильно остается без каких-либо призов, так это в мужском одиночном катании. Страшно подумать, но последним чемпионом мира в 2004 году становился Евгений Плющенко. С тех пор у российских одиночников было всего две бронзовых медали – в 2011 году у Артура Гачинского и в 2018-м – у Михаила Коляды. У последнего, к слову, был шанс повторить свой лучший результат в Стокгольме.

По итогам короткой программы Коляда занимал четвертую строчку и мог замахнуться на пьедестал, но допустил ошибку в произвольной программе и пролетел мимо медалей, заняв пятое место. Другой российский фигурист, 17-летний дебютант ЧМ Евгений Семеренко оказался на восьмой строчке. Однако есть и хорошие новости: эти результаты обеспечили сборной России три квоты в соревнованиях мужчин-фигуристов на следующий чемпионат мира и почти гарантировали дополнительную квоту на Олимпийских играх-2022.

