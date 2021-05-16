Чемпионство "Зенита", исторический провал ЦСКА и другие итоги сезона в РПЛ

Сезон в Российской Премьер-лиге официально завершен. В воскресенье состоялись матчи 30-го тура, которые раскрыли множество интриг и определили, кто сыграет в еврокубках, а кто будет смотреть их по телевизору. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит главные итоги прошедшего чемпионата России.



Фото: РИА Новости/Юлия Честнова

Третье подряд чемпионство "Зенита"

Про седьмой в истории (и третий подряд) чемпионский титул "Зенита" было подробно рассказано в этом тексте, так что можно лишь вкратце подытожить самое важное. В России сейчас попросту нет клуба, который мог бы противостоять петербуржцам на дальней дистанции. Возможно, расклад смогут поменять летние трансферы и кадровые перестановки среди команд, претендующих на победу в Премьер-лиге, но верится в это с трудом.

Ведь уже второй год в списке бомбардиров первые две строчки неизменно занимают Артем Дзюба и Сердар Азмун. А "Зенит" оказывается в гигантском отрыве по разнице забитых и пропущенных мячей. Да и другие статистические показатели говорят о том, что сине-бело-голубые сейчас находится в отличной форме. Более того, лучшей по сравнению с прошлыми двумя чемпионствами. Так что соперникам придется сильно постараться, чтобы не допустить четвертого титула "Зенита" кряду.



"Спартак" — в ЛЧ, "Локомотив" — в Лиге Европы

Одна из главных интриг, которая держалась до последнего тура, – кому достанутся серебряные медали и второе место в Лиге чемпионов. Еще за три матча до конца сезона казалось, что это будет "Локомотив". Но после ужасающего разгрома от "Зенита" железнодорожники опустились на третью строчку, пропустив вперед "Спартак". К счастью, подопечные Марко Николича выиграли Кубок России и обеспечили себе место в групповом этапе Лиги Европы. Но и на ЛЧ "Локомотив" к 30-му туру все еще претендовал. Правда, для этого должно быть сойтись сразу несколько обстоятельств: "Спартак" в последнем матче сезона должен был проиграть в Грозном местному "Ахмату", а "Локомотив", напротив, на своем поле победить екатеринбургский "Урал".



К большому удивлению тех, кто следил за последним туром, события почти что так и развивались: спустя полчаса игры в Чечне красно-белые летели со счетом 0:2, а "шмели" в Черкизове к этому времени остались в меньшинстве.

Тем не менее за оставшийся час в матче "Ахмата" и "Спартака" все перевернулось с ног на голову – команда Доменико Тедеско забила два и вырвала путевку в Лигу чемпионов. А "Локомотив", несмотря на то, что после еще одного удаления смог дожать "Урал", вынужден был довольствоваться Лигой Европы.

ЦСКА без еврокубков — впервые за 20 лет

Армейцы стали, пожалуй, главным разочарованием сезона, превзойдя даже "Краснодар". ЦСКА провалился и в еврокубках, и во внутреннем чемпионате. Не спасла ситуацию и замена Виктора Ганчаренко на Ивицу Олича (обо всех неурядицах и кризисе красно-синих можно также прочитать в отдельном тексте), что в конечном счете привело к ситуации, в которой ЦСКА мог пролететь вообще мимо всех еврокубков впервые за 20 лет. И это при том, что "Локомотив" выиграл Кубок России, тем самым увеличивая шансы красно-синих на финиш в зоне Лиги конференций. Но "Рубин" и "Сочи" оказались куда расторопнее, поэтому для выхода в еврокубки ЦСКА нужно было настоящее чудо – победа над "Динамо" и поражение хотя бы одного из соперников.

Но чуда, конечно же, не случилось. Мало того, что и "Рубин", и "Сочи" сыграли вничью, так еще и сами армейцы проиграли в братском дерби. В результате ЦСКА потерпел историческое фиаско. С другой стороны, возможно, это и к лучшему. Учитывая, как красно-синие выступали в Лиге Европы в последних двух сезонах, ожидать от них чего-то качественно нового даже в турнире уровнем ниже не стоило. Так что лучше потратить это время на перестройку и обновление команды – как с точки зрения состава, так и с точки зрения более серьезных управленческих решений.



"Ротор" и "Тамбов" – out, "Крылья" и "Нижний" – in

Удивительно интересная битва развернулась на дне турнирной таблицы РПЛ. Еще в первой половине сезона явно наметилась четверка аутсайдеров: "Арсенал", "Уфа", "Ротор" и "Тамбов". Первыми сдались "волки" – команда Сергея Первушина со скрипом вообще осталась в чемпионате, не раз заявляя о проблемах с финансированием. Поэтому то, что команда оказалась на последнем месте, никого особо не удивило. А вот заключительные несколько туров в Российской Премьер-лиге оказались неожиданными.

Из-за проблем со стадионом "Оренбургу", который занял второе место в ФНЛ и должен был пойти на повышение вместе с "Крыльями Советов", отказали в лицензировании. Вместо него в Премьер-лигу попал "Нижний Новгород". Но по этой причине в Российском футбольном союзе, как и годом ранее, решили не проводить стыковые матчи. А, значит, помимо "Тамбова", вылетал всего один клуб. Кто отправится играть в "лучшую лигу мира", предстояло выяснить в самом последнем туре – вытянуть короткую спичку могла любая из трех оставшихся команд. По итогу совсем чуть-чуть не хватило "Ротору". Подопечные Юрия Батуренко вничью сыграли с "Рубином", тогда как "Уфа" одолела "Арсенал". И волгоградцы спустя год выступления в Премьер-лиге вернулись обратно.

