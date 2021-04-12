"Локомотив" сломал "Спартак" в дерби. А вместе с этим – и чемпионскую интригу

"Локомотив" в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги обыграл "Спартак". Столичное дерби завершилось со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники одержали шестую победу подряд в чемпионате и остановили "Спартак" в борьбе за титул.



Дерби – это всегда матч, который так или иначе выделяется в любом турнире – будь то внутренний кубок или чемпионат. Правда, довольно часто к таким играм команды подходят в диаметрально противоположном состоянии. А интерес к встрече подогревается в большинстве своем лишь историей вражды этих двух клубов, прошлыми гениальными победами и удивительными поражениями.

Поединок "Локомотива" и "Спартака" в нынешнем туре Российской Премьер-лиги стал одним из редких исключений. До дерби красно-белые уверенно окопались на второй строчке, выиграв четыре матча кряду, и все еще преследовали "Зенит" в чемпионской гонке. "Локомотив" же одержал в РПЛ пять побед подряд и взлетел на третье место. Тем интереснее было, чья серия прервется в очном противостоянии.

Железнодорожники немного активнее начали встречу, хотя в первые десять минут опасных моментов ни у одной, ни у другой команды практически не было. Чуть позднее игра все-таки разогналась. Сначала Квинси Промес нанес мощный дальний удар, который потащил Гилерме. А на 22-й минуте хорошую атаку разогнал "Локомотив", но на этот раз все закончилось взятием ворот. Дмитрий Баринов навесил в штрафную, Федор Смолов отдал пас в центр, а Франсуа Камано вылетел из-за Алекса Крала и замкнул комбинацию точным ударом в пустые ворота.

На 43-й минуте "Спартак" мог сравнять счет – красно-белые заработали опасный штрафной, который великолепно исполнил Джордан Ларссон. К несчастью для гостей, Гилерме оказался еще лучше и в красивом прыжке вытащил мяч из-под перекладины. А в самой концовке первого тайма исход игры оказался практически предрешен.



На 45-й минуте хозяева убежали в контратаку, Рифат Жемалетдинов выходил один на один с Александром Максименко. Однако Айртон срубил его за метр до штрафной, за что схлопотал прямую красную карточку, а "Локомотив" получил шанс пробить опасный стандарт. В итоге Смолов реализовал эту возможность – со штрафного форвард мощно зарядил в левый угол, "прошив" голкипера "Спартака".



Второй тайм оказался нервным для обеих команд: сразу после перерыва едва не забил Виктор Мозес. А на 74-й минуте Ларссон не реализовал выход один на один. И в одном, и в другом моменте "Локомотив" снова спас Гилерме. Сами железнодорожники свои шансы в большинстве не использовали. Несколько раз нападающие красно-зеленых забирались в офсайд и так и не смогли увеличить счет. Поэтому игра закончилась с тем же результатом, что и первый тайм, – 2:0 в пользу хозяев поля.

Таким образом, "Локомотив" обыграл "Спартак" в Российской Премьер-лиге впервые с августа 2017 года. На домашнем стадионе железнодорожники последний раз побеждали красно-белых и вовсе в ноябре 2014 года. Команда Марко Николича продлила свою беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, а Федор Смолов забил уже пять голов в пяти встречах 2021-го. Красно-зеленые набрали такой серьезный ход, что вполне могут потеснить команду "Спартак" в борьбе за вторую строчку и место в Лиге чемпионов. А вот для подопечных Доменико Тедеско, судя по всему, гонка за титул фактически закончена: "Зенит" оторвался на семь очков за пять туров до конца сезона. И крайне маловероятно, что петербуржцы позволят себе растерять такое преимущество перед самой финишной чертой.

Впрочем, гораздо более серьезная борьба сейчас развернулась за четвертую строчку турнирной таблицы. На место, которое дает право участвовать в Лиге конференций, новом международном кубке УЕФА, претендуют сразу четыре клуба: ЦСКА, "Рубин", "Динамо" и "Сочи". До конца чемпионата любая из этих команд может залететь в уходящий поезд. Немаловажно и то, кто выиграет в Кубке России – если это будет "Локомотив" или ЦСКА, то в Лигу конференций отправится клуб, который финишировал пятым.