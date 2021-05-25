Мэр Риги распорядился снять флаги IIHF после письма Фазеля

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Мэр Риги Мартинс Стакис рассказал о письме, которое ему направил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель после инцидента с флагом Белоруссии. Об этом сообщает RT.
В письме содержалось требование снять бело-красно-белые флаги, традиционно используемые белорусской оппозицией, и заменить их на прежние. В случае отказа требовалось снять флаги IIHF.
"Каждый сам выбирает сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", – заявил Стакис.
Ранее вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, мотивировав такое решение борьбой против режима, занимающегося государственным терроризмом.
Как заявил руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков, замена государственного флага страны – участницы турнира является попыткой политизировать турнир. Он также отметил, что подобные действия противоречат спортивному характеру мероприятия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: