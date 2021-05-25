Мэр Риги распорядился снять флаги IIHF после письма Фазеля

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Мэр Риги Мартинс Стакис рассказал о письме, которое ему направил президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель после инцидента с флагом Белоруссии. Об этом сообщает RT.

В письме содержалось требование снять бело-красно-белые флаги, традиционно используемые белорусской оппозицией, и заменить их на прежние. В случае отказа требовалось снять флаги IIHF.

"Каждый сам выбирает сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIHF", – заявил Стакис.

Ранее вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге подняли бело-красно-белый. Об этом сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис, мотивировав такое решение борьбой против режима, занимающегося государственным терроризмом.

Как заявил руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков, замена государственного флага страны – участницы турнира является попыткой политизировать турнир. Он также отметил, что подобные действия противоречат спортивному характеру мероприятия.