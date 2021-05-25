Инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы

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Фото: Антон Великжанин/Москва 24
Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира по хоккею рассмотрят на заседании Рижской думы. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива о проверке принадлежит оппозиционной в самоуправлении партии "Русский союз Латвии". Они назвали эту акцию провокационной и нацеленной на подрыв отношений между странами, а также спортивного международного сотрудничества.
В РСЛ заявили, что считают неуместным политическое вмешательство в спортивные события, а также отметили, что власти Риги сделали чемпионат мира по хоккею "ареной для сведения счетов с властями соседнего государства".
Ранее в Риге возле гостиницы, где проживают участники и делегации ЧМ по хоккею, официальный флаг Белоруссии заменили на оппозиционный.
После этого белорусские власти предложили посольству Латвии в полном составе покинуть территорию страны.
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