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Политика

18:55

Латвия и Белоруссия вышлют всех дипломатов из посольств в Риге и Минске

политика

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Власти Белоруссии предложили посольству Латвии в полном составе покинуть территорию страны из-за неуважения к белорусскому государственному флагу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Владимира Макея.

Такие меры правительство республики приняло в связи с оскорблением государственного флага страны в Риге.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", – пояснил Макей.

По его словам, латвийский посол должен выехать на родину в течение суток, а остальной дипломатический и административный персонал посольства – в течение двух дней. Разрешено оставить лишь одного сотрудника, который будет присматривать за зданием.

Позднее МИД Латвии заявил о решении выслать посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на принятые Минском меры.

Дипломатический скандал между Белоруссией и Латвией произошел из-за задержания в Минске бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

В ответ мэр Риги и министр иностранных дел Латвии лично сняли государственный флаг Белоруссии с флагштока чемпионата мира по хоккею и заменили его бело-красно-белым, используемым белорусской оппозицией.

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