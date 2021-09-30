Ставровский ушел с поста главного тренера хоккейного клуба "Сочи"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Евгений Ставровский покинул пост главного тренера ХК "Сочи", который возглавлял с октября 2020 года, сообщается на сайте черноморского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В текущем сезоне игроки одержали три победы в 13 матчах. Сейчас они находятся на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ.
"Работу любого тренера оценивают по конкретному результату. Понимаю, что 12-е место по итогам сентября – это не та позиция, которая может нравиться болельщикам и руководителям клуба", – отметил экс-тренер клуба.
Он добавил, что, несмотря на конкретные результаты, игра хоккеистов была достаточно не плохая. Однако за "хорошую игру очков в таблице не начисляют", добавил Ставровский.
Ранее в тренерском составе сборной России по хоккею также произошли изменения. Экспертный совет дал рекомендацию назначить Алексея Жамнова главным тренером команды.
В пресс-службе ФХР уточнили, что, учитывая важность предстоящей Олимпиады в Пекине, Федерация решила созвать экспертный совет авторитетных представителей данного вида спорта для согласования кандидатуры главного тренера.
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