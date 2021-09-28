Жамнов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной РФ по хоккею

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал свое назначение, сообщает РИА Новости.
По его словам, шанс возглавить национальную команду на Олимпийских играх выпадает раз в жизни и он не мог отказаться от этой возможности.
"Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал, все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа", – заявил он.
Жамнов добавил, что должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб. Он сообщил, что 12 октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список будет утвержден.
Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что кандидатура Алексея Жамнова была выбрана из-за участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх, а также умения специалиста выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов. Он выразил надежду на долгосрочное сотрудничество с Жамновым.
При этом Третьяк отметил, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет, оно будет до 10 января.
Ранее экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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