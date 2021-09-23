В УЕФА выступили против проведения чемпионатов мира раз в два года

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) высказались против идеи проводить чемпионаты мира раз в два года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
По мнению специалистов UEFA, такое нововведение может привести к снижению значимости международного турнира.
"Также это приведет к сокращению возможностей для более слабых сборных из-за замены регулярных матчей финальными турнирами", – объяснили в союзе.
Чемпионаты мира проводятся раз в четыре года. Победителем последнего на сегодняшний день турнира в 2018 году стала сборная Франции.
Следующий чемпионат мира должен пройти в 2022 году в Катаре.
Ранее сборная России по футболу победила команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.
Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:0.
Россия обыграла Мальту, но лишилась лидерства в группе
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