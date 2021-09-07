Сборная России победила Мальту в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная России по футболу победила команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:0.

Счет на 10-й минуте матча открыл нападающий Федор Смолов. На 84-й минуте преимущество россиян удвоил полузащитник Зелимхан Бакаев. Для последнего гол стал дебютным за национальную команду.

По итогам очередного игрового дня сборная России и команда Хорватии лидируют в группе H, набрав по 13 баллов. На третьем месте закрепилась Словакия с 9 очками, на четвертом – Словения (7 очков). Пятое и шестое место разделили Кипр и Мальта – по 4 балла.

Ранее сообщалось, что нападающий Федор Смолов стал капитаном сборной России по футболу в матче с командой Мальты. В основной состав также вошел защитник Максим Осипенко.

В предыдущем матче сборная России победила Кипр со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й. Федор Смолов записал в свой актив две голевые передачи.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков позднее заявил, что российская сборная моментами показывала неплохую игру, но вопросы к качеству все же есть.

До этого сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.