Качество игры сборной России по футболу в матче с командой Кипра вызывает вопросы – Дюков

Фото: AP Photo/Philippos Christou/ТАСС
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что российская сборная в игре отборочного этапа к чемпионату мира-2022 против команды Кипра моментами показывала неплохую игру, но вопросы к качеству все же есть. Об этом сообщает РИА Новости.
"Был важен результат, победить и взять три очка – задача выполнена. Есть вопрос по качеству (игры), но эпизодами командам демонстрировала неплохой футбол. Другая тактическая схема, 4-3-3, достаточно агрессивная. Изменился стиль, изменения налицо", – отметил президент РФС.
Встреча группы Н, прошедшая в Никосии, закончилась со счетом 2:0 в пользу российской сборной. Забитыми голами отметились Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й. Федор Смолов записал в свой актив две голевые передачи.
Ранее сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: