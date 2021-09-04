Качество игры сборной России по футболу в матче с командой Кипра вызывает вопросы – Дюков

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что российская сборная в игре отборочного этапа к чемпионату мира-2022 против команды Кипра моментами показывала неплохую игру, но вопросы к качеству все же есть. Об этом сообщает РИА Новости.

"Был важен результат, победить и взять три очка – задача выполнена. Есть вопрос по качеству (игры), но эпизодами командам демонстрировала неплохой футбол. Другая тактическая схема, 4-3-3, достаточно агрессивная. Изменился стиль, изменения налицо", – отметил президент РФС.

Встреча группы Н, прошедшая в Никосии, закончилась со счетом 2:0 в пользу российской сборной. Забитыми голами отметились Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й. Федор Смолов записал в свой актив две голевые передачи.

Ранее сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.