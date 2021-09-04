ЦСКА одержал первую победу в КХЛ после назначения Федорова на пост главного тренера

Фото: Михаил Метцель

Московский ЦСКА победил рижское "Динамо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За игрой на "ЦСКА-Арене" наблюдали 1 050 зрителей, сообщает ТАСС.

Победные шайбы армейцам принесли Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Сергей Андронов. Со стороны гостей наиболее точными оказались Николай Елисеев и Хантер Шинкарук.

Забитая в этом матче шайба Григоренко стала первой для спортсмена после возвращения в ЦСКА из "Коламбуса" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Именно в составе красно-синих он завоевал Кубок Гагарина в 2019 году.

Ранее Роспотребнадзор позволил ЦСКА увеличить число болельщиков на домашних играх клуба до 3 тысяч человек.

В первом чемпионата КХЛ армейцы под руководством Сергея Федорова со счетом 0:4 проиграли омскому "Авангарду", который стал победителем кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Федоров возглавил команду в июле, сменив на посту Игоря Никитина. Рижское "Динамо" уступило соперникам второй раз подряд, в первом матче спортсмены проиграли ярославскому "Локомотиву" (2:3).

Следующая игра ЦСКА состоится 6 сентября, в ней армейцы встретятся с "Сочи". В этот же день рижане сыграют против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

Ранее стало известно, что НХЛ сохранила право отказаться от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине, в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги – 10 января 2022 года.

