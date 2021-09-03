НХЛ сохранила право отказаться от участия в ОИ-2022 в случае ухудшения ситуации с COVID-19

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) сохранила право отказаться от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине, в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Чемпионат".
В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги – 10 января 2022 года. За выход из соглашения до этой даты санкции взиматься не будут. После 10 января лига должна будет возместить все связанные с этим убытки.
Таким образом, НХЛ получает страховку в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Китае.
Ранее сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. По мнению президента IIHF Рене Фазеля, решение вернуть на Игры лучший хоккей только приветствуется.
Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин
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