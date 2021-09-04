Российские волейболисты обыграли команду Нидерландов на чемпионате Европы

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Волейболисты сборной России выиграли матч у команды Нидерландов на чемпионате Европы в Финляндии.

Игра группы С закончилась победой российских спортсменов со счетом 3:2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13).

Российская сборная набрала два очка и пока занимает четвертое место в группе. Следующий матч россияне проведут в воскресенье, 5 сентября, против команды Финляндии, которая идет без поражений.

Ранее мужская сборная ПКР по волейболу сидя одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче группового этапа на Паралимпийских играх в Токио. Встреча группы А завершилась со счетом 3-0 в пользу волейболистов Паралимпийского комитета России.