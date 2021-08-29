Мужская сборная ПКР по волейболу сидя победила боснийцев на Играх в Токио

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Мужская сборная ПКР по волейболу сидя одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче группового этапа на Паралимпийских играх в Токио.

Встреча группы А завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:18, 25:18) в пользу волейболистов Паралимпийского комитета России.

Накануне российские волейболисты обыграли команду из Японии, также одержав победу в трех сетах. В заключительном матче группового этапа, который пройдет 31 августа, спортсмены встретятся со сборной Египта.

Ранее российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по толканию ядра. В финале спортсмен установил два мировых рекорда.