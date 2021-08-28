Команда ПКР завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпийских игр

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Команда Паралимпийского комитета России (ПКР) завоевала четыре золотые и десять бронзовых медалей в четвертый день соревнований Паралимпийских игр в Токио.

Чемпионами Паралимпиады стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1 500 метров), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 метров комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 метров брассом).

Бронзовые награды команде ПКР принесли легкоатлеты Александр Костин (бег на 5 000 метров) и Анастасия Соловьева (бег на 400 метров), пловчихи Наталия Буткова (150 метров комплексным плаванием) и Мария Павлова (200 метров комплексным плаванием), рапиристы Людмила Васильева и Никита Нагаев, лучники Елена Крутова и Алексей Леонов (смешанные соревнования), а также теннисисты Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева.

По итогам четвертого соревновательного дня российские спортсмены занимают третью строчку в медальном зачете (13-7-20). На первом месте находится команда Китая (29-21-26), на втором расположились британцы (16-12-15). В воскресенье будет разыграно 62 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Ранее Владимир Путин поздравил спортсменов ПКР, одержавших победу в фехтовании на колясках, а также победительницу соревнований по плаванию Валерию Шабалину, которая выиграла золото Паралимпиады в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14.

