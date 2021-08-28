Пловец Граничка с рекордом мира завоевал золото Паралимпиады

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Российский пловец Андрей Граничка завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров брассом. Российский спортсмен показал результат 1 минута 25,13 секунды, побив мировой рекорд.

Вторым финишировал испанец Антони Понсе Бертран (1.26,53), третьим – китаец Ли Цзюньшэн (1.29,01). Россиянин Юрий Лучкин стал четвертым (1.31,34). Спортсмены выступали в категории SB5, в нее входят лица с низким ростом, а также имеющие серьезное поражение конечностей или потерю двух конечностей.

Ранее российский спортсмен Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпиады в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Пловец показал результат 2 минуты 12,17 секунды, установив мировой рекорд.

В настоящее время на счету российских спортсменов 13 золотых наград, семь серебряных и 18 бронзовых. Таким образом, команда занимает третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая, на второй – Великобритании.

Российские спортсмены не могут выступать под своим флагом и гимном на Паралимпиаде в связи с санкциями CAS (Спортивного арбитражного суда). Ранее МОК (Международный олимпийский комитет) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ.