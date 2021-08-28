Жданов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании

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Российский спортсмен Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпиады в комплексном плавании на дистанции 150 метров.

Пловец показал результат 2 минуты 12,17 секунды, установив мировой рекорд. Вторым к финишу пришел израильтянин Ами Омер Дадаон (2.29,48). Бронзовую медаль завоевал Такаюки Сузуки (2.40,53).

Ранее россиянка Елена Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне, завоевав золотую медаль Паралимпийских игр в настольном теннисе.

Золото в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио завоевал российский спортсмен Альберт Хинчагов. Легкоатлет выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) и продемонстрировал результат 15,78 метра.