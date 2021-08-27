Россиянин Хинчагов завоевал золото в толкании ядра на Паралимпиаде в Токио

Фото: paralymp.ru
Российский спортсмен Альберт Хинчагов завоевал золото в толкании ядра на Паралимпийских играх в Токио. Легкоатлет выступал в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) и продемонстрировал результат 15,78 метра.
Альберту Хинчагову 24 года. Он является чемпионом мира, Европы и России. В паралимпийскую сборную России Хинчагов входит с 2019 года. В свободное время спортсмен увлекается путешествиями.
В данный момент Паралимпийский комитет России занимает третье место в медальном зачете (девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых наград).
Ранее российские спортсмены завоевали золотые медали в финале командного турнира по фехтованию на колясках, одержав победу над командой Китая со счетом 45:39.
Мировой рекорд на дистанции 1 000 метров установил велогонщик Михаил Асташов.
Известно, что спортсмен добился успеха в индивидуальной гонке с раздельным стартом в категории C1 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, пройдя дистанцию за 1 минуту 10,450 секунды.
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