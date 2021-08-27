Российские шпажисты взяли золото в командном турнире Паралимпиады

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Российские спортсмены завоевали золотые медали в финале командного турнира по фехтованию на колясках на Паралимпийских играх в Токио. Они победили команду Китая со счетом 45:39.

За команду Паралимпийского комитета России выступали Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов, а также Никита Нагаев в качестве запасного.

Ранее в пятницу российские шпажистки завоевали бронзовые медали в фехтовании на колясках. В решающем поединке они победили представительниц Гонконга со счетом 45:34.

В настоящее время на счету команды ПКР восемь золотых наград, семь серебряных и десять бронзовых. Таким образом, она занимает третье место в медальном зачете. На первой строчке расположилась сборная Китая, а на второй – Великобритании.

