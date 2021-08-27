Россиянка Шабалина завоевала золото Паралимпиады в плавании на 200 м

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала второе золото Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

При этом россиянин Вячеслав Емельянцев выиграл бронзу Паралимпиады в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. В финале он показал время 1 минута 55,58 секунды.

27 августа также получила награду на Паралимпийских играх российская пловчиха Дарья Пикалова. Она выиграла серебро в классе S12 на дистанции 100 метров на спине.

В настоящее время на счету российских спортсменов 7 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.