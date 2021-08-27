Российская пловчиха Пикалова завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио

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Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в классе S12 на дистанции 100 метров на спине.

Золото получила британка Ханна Расселл (1 минута 8,44 секунды), россиянка уступила ей 0,32 секунды. Бронзу получила бразильянка Мариа Каролина Гомес Сантьяго (+0,74 секунды).

В настоящее время на счету российских спортсменов шесть золотых наград, шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

Ранее россиянка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо среди слепых спортсменов в весовой категории до 48 килограммов на Паралимпийских играх в Токио. Россиянка обошла в соревновании представительницу Тайваня Ли Кай Линь.