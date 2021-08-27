Дзюдоистка Потапова завоевала бронзу на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Россиянка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо среди слепых спортсменов в весовой категории до 48 килограммов на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянка обошла в соревновании представительницу Тайваня Ли Кай Линь.

Потапова является многократным призером чемпионатов мира, а также победительницей и многократным призером чемпионатов Европы.

Ранее на Паралимпиаде россиянин Александр Кузюков выиграл золотую медаль в фехтовании на колясках в классе B. Со счетом 15:8 в финале он одолел бразильца Жоване Гиссоне.

В настоящее время на счету российских спортсменов шесть золотых наград, пять серебряных и семь бронзовых. Таким образом, команда занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая, на второй – Великобритании, на третьей – Австралии.

