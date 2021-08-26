Шпажист Кузюков завоевал первое золото для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Токио.

Со счетом 15:8 в финале ему удалось одолеть бразильца Жоване Гиссоне. Для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио это золото стало первым.

Состязания проходили в категории В, в которой выступают фехтовальщики, не имеющие возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

Ранее Максим Шабуров стал серебряным призером турнира по фехтованию на шпагах в категории B на Паралимпийских играх в Токио. Он принес 13-ю медаль в копилку российских спортсменов.