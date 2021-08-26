Пловец Сотников завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио

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Российский пловец Владимир Сотников завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио. Он показал третий результат на дистанции 100 метров на спине в классе S13.

Первым к финишу, установив мировой рекорд, пришел белорус Игорь Бокий (56,36 секунд). Серебро получил канадец Николас-Гай Турбид (59,70).

От первого места Сотников отстал на 3,50 секунды. Бронзовая медаль пловца стала 12-й в копилке Паралимпийского комитета России.

Ранее российский пловец Андрей Граничка взял серебро в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 200 метров на Паралимпийских играх в Токио.

В свою очередь, Валерия Шабалина стала лучшей в плавании на 100 метров баттерфляем в классе S14.