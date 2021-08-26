Россиянин Граничка завоевал серебро Паралимпиады в плавании на 200 м

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Российский пловец Андрей Граничка взял серебро в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 200 метров на Паралимпийских играх в Токио.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды, выступая в классе SM6 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Золотая медаль досталась колумбийцу Нельсону Криспину Корсо, показавшему время 2 минуты 38,12 секунды, а бронза – китайцу Цзя Хунгуану с результатом 2 минуты 41,29 секунды.

24-летний Граничка является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее на Паралимпиаде россиянин Роман Жданов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию на 100 метров вольным стилем. Пловец преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Он выступал в классе S4 среди спортсменов с ПОДА.

