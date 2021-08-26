Российский пловец взял бронзу в плавании на 100 метров на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Российский спортсмен Роман Жданов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по плаванию на 100 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.
Пловец преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Жданов выступал в классе S4 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Первое место занял японец Такаюки Сузуки с результатом 1 минута 21,58 секунды. Серебро досталось итальянцу Луиджи Беджато, который проплыл дистанцию за 1 минуту 23,21 секунды.
Ранее на Паралимпиаде Жданов взял золото в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Он показал результат в 46,49 секунды и побил мировой рекорд, который ранее принадлежал итальянцу Эфрему Морелли (47,49 секунды).
В настоящее время на счету российских спортсменов четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды. В медальном зачете команда занимает четвертое место. Первую и вторую строчки рейтинга занимают сборные Китая и Австралии соответственно, на третьей числится Великобритания.
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