Россиянин Николаев выиграл серебро Паралимпиады в плавании на 100 метров

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Российский пловец Андрей Николаев завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Он преодолел дистанцию за 57,69 секунды.

Золото завоевал австралиец Бен Попхэм (57,37), бронзу – пловец из Греции Димостенис Михаленцакис (58,73).

Пловцы выступали в категории S8 среди лиц с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Пловец Андрей Николаев за 20 лет стал двукратным победителем чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее российский пловец Роман Жданов с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. Спортсмен показал результат 46,49 секунды и побил мировой рекорд, который принадлежал итальянцу Эфрему Морелли.