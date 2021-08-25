Пловчиха Валерия Шабалина завоевала золото на Паралимпиаде в Токио

Фото: paralymp.ru

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка стала лучшей в плавании на 100 метров баттерфляем в классе S14.

Шабалина одержала победу со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Серебро и бронзу завоевали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно.

До этого российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Медаль досталась спортсмену в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

24 августа на Национальном стадионе в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Слоган мероприятия – "У нас есть крылья". За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в парке Ееги в Токио состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня.

Изначально Паралимпиаду в Токио должны были провести с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры продлятся до 5 сентября без присутствия зрителей на трибунах.