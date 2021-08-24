Российские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио

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В церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио приняли участие российские паралимпийцы. Они вышли под флагом с изображением Паралимпийского символа "Агитос".

Открытие игр проходит без зрителей. Двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова и 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин стали знаменосцами команды Паралимпийского комитета России.

Ранее на Национальном стадионе в Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр. Слоган мероприятия – "У нас есть крылья". За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в парке Ееги в Токио состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня.

Из-за взрывного роста заболеваний коронавирусной инфекцией эстафета по улицам города была отменена. Вместо этого из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, а затем с помощью так называемого поцелуя факелов он передавался от одного участника к другому.

Изначально Паралимпиаду в Токио должны были провести с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры продлятся до 5 сентября без присутствия зрителей на трибунах.

