Российские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия Игр в Токио

Фото: ТАСС/AP Photo/Eugene Hoshiko
В церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио приняли участие российские паралимпийцы. Они вышли под флагом с изображением Паралимпийского символа "Агитос".
Открытие игр проходит без зрителей. Двукратная чемпионка и трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Елена Паутова и 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей Вдовин стали знаменосцами команды Паралимпийского комитета России.
Ранее на Национальном стадионе в Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр. Слоган мероприятия – "У нас есть крылья". За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в парке Ееги в Токио состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня.
Из-за взрывного роста заболеваний коронавирусной инфекцией эстафета по улицам города была отменена. Вместо этого из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, а затем с помощью так называемого поцелуя факелов он передавался от одного участника к другому.
Изначально Паралимпиаду в Токио должны были провести с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры продлятся до 5 сентября без присутствия зрителей на трибунах.
Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей на большинстве объектов – СМИ
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