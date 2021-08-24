Церемония открытия Паралимпиады началась в Токио

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На Национальном стадионе в Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр. Слоган мероприятия – "У нас есть крылья".

Во время церемонии состоится традиционный парад спортсменов.

Изначально Паралимпиаду в Токио должны были провести с 25 августа по 6 сентября 2020 года, но соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры продлятся до 5 сентября без присутствия зрителей на трибунах.

За несколько часов до открытия Паралимпийских игр в парке Ееги в Токио состоялась церемония завершения эстафеты паралимпийского огня. Из-за взрывного роста заболеваний коронавирусной инфекцией эстафета по улицам города была отменена. Вместо этого из небольшого светильника огонь передали первым трем факелоносцам, а затем с помощью так называемого поцелуя факелов он передавался от одного участника к другому.