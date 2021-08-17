Новости мира: в Токио открылась паралимпийская деревня

Паралимпийская деревня начала работу в Токио. Открытие прошло без торжественных мероприятий из-за действующих ковид-ограничений. В деревне оборудовано порядка 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел. Спортсмены будут заселяться туда за 5 дней до начала соревнований, в которых участвуют. А по завершении должны будут покинуть территорию в течение двух суток. Атлеты ежедневно будут сдавать тесты на коронавирус. Игры начнутся уже через неделю и продлятся до 5 сентября.

Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до пандемийного уровня. В Минске считают, что эпидобстановка это позволяет и рассчитывают на увеличение рейсов на востребованные направления – в Москву, Санкт-Петербург, а также просят открыть новые – в аэропорты Сочи и Краснодара.

Из Турции приходят новые данные о погибших во время наводнения на севере страны. Число жертв увеличилось до 77 человек. Еще семеро пострадавших остаются в больницах. Всего из зоны бедствия власти эвакуировали почти 2,5 тысячи жителей. Людей вывозят из провинций, которые находятся на черноморском побережье Турции. Эти территории больше других пострадали от наводнения и селей, вызванных проливными дождями.

Молния ударила в монумент Джорджу Вашингтону в США. Очевидцы опубликовали эпичные кадры. Сам памятник удар стихии выдержал. Однако разряд повредил электронную начинку, которая обеспечивает подсветку монумента. Поэтому его пришлось закрыть на ремонт.



Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Это должно упростить поездки между странами. Но пока в республике действуют ограничения на въезд россиян. Ранее сообщалось, что с 27 августа Россия решила снять ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Чехию.