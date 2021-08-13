Россия начала готовить заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

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Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Сейчас готовятся заявки от нескольких российских городов. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, конкуренция среди городов за право принять их в случае такого решения будет жесткой.
"Рассматривается, да. И готовятся заявки, несколько городов. Точно совершенно Питер (Санкт-Петербург. – Прим. ред.), Казань, по-моему. Сейчас просто не вспомню", – сообщил Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр, отвечая на вопрос, рассматривается ли Россией возможность проведения летней Олимпиады в 2036 году.
Глава МИД РФ отметил, что решение о подаче заявки на проведение соревнований принимает не МИД РФ, соответствующие процедуры есть в правительстве России.
Отмечается, что ранее о желании провести летние Игры заявляла Казань. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр.
Ранее стало известно, что знаменосцами сборной России на Паралимпиаде в Токио утверждены Михаил Гончаров, Андрей Вдовин и Елена Паутова. XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более двухсот россиян, которые выступят в 19 видах спорта.
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