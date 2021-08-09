Путин пожелал побед российским паралимпийцам перед Играми в Токио

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Владимир Путин пожелал побед российским спортсменам-паралимпийцам, готовящимся к Играм в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину, и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности", – заявил президент в рамках онлайн-встречи со спортсменами.

Также Путин пообещал встретиться с российскими олимпийцами и паралимпийцами лично после окончания Игр.

"Разумеется, после окончания я хочу встретиться с олимпийцами и паралимпийцами. Как все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем", – сказал он.

Президент добавил, что не сомневается в успехах спортсменов и пообещал, что будет внимательно следить за соревнованиями. Кроме того, Путин отметил работу медиков и тренеров, работавших с паралимпийцами.

"Подготовка паралимпийцев к таким высоким стартам, к таким сложным стартам, как паралимпийское первенство, – оно, конечно, всегда сопряжено с особыми сложностями и с особыми вопросами, которые требуют пристального внимания", – отметил Путин, поблагодарив специалистов.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В них примут участие более двухсот россиян, которые выступят в 19 видах спорта.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.