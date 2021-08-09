Российские спортсмены высказались о судействе в художественной гимнастике на Олимпиаде

Российские гимнастки на Олимпиаде в Токио впервые с 1996 года остались без золотой медали в индивидуальном многоборье. Ситуация произошла из-за неоднозначного решения судей, от которого пострадала наша спортсменка Дина Аверина, получившая по итогам выступления серебро. Золото судьи отдали представительнице Израиля, допустившей в своей программе грубую ошибку. Рассказываем подробности олимпийского скандала.



Фото: AP Photo/Ashley Landis

Слезы несправедливости

В предпоследний день Олимпиады в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике произошел судейский скандал. Российская спортсменка Дина Аверина по итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) набрала 107,650 балла. Несмотря на идеальное выступление, 12 судей очень долго готовили оценку – больше 5 минут. А итоговую победу они отдали представительнице Израиля Линой Ашрам, которой поставили 107,800 балла (отрыв составил всего 0,150 балла). Причем израильтянка в последнем упражнении с лентой допустила грубую ошибку, уронив снаряд.

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) после такого судейского решения подала протест по последнему испытанию с лентой, однако он был отклонен и итоговые баллы не поменяли. Сама Дина Аверина буквально разрыдалась из-за несправедливых оценок. Успокоить спортсменку смогла только сестра Арина, которая заняла по итогам многоборья четвертое место. Ей судьи ошибку не простили.

Во время пресс-конференции, на которую россиянка пришла без медали на шее, Аверина заявила, что все четыре вида прошла без потерь и считает, что именно она является победителем соревнований.

"Моя совесть чиста. Четыре вида прошла для себя хорошо, без потерь. Считаю, на сегодняшний день я выиграла. Они (судьи) знали, что мы всегда выигрываем. Вот и было такое судейство. Я сразу поняла, что они делают так, чтобы я не выиграла", – сказала она журналистам.



Дина Аверина серебряный призер Олимпиады в Токио Конечно, я хотела золото, а сейчас расстроена. Перед последним своим выходом я видела, что Линой уронила ленту, а потому понимала, что у меня появился шанс. Думала, что если сделаю ленту без ошибок, то мне поставят хорошую оценку. К сожалению, этого не случилось. Особо выражаться не буду, но судейство сегодня было несправедливым.

Позже победительница в индивидуальном многоборье Линой Ашрам рассказала, что она очень рада золоту и подчеркнула, что следит только за своими результатами, а на другие внимания не обращает.

"До сих пор не могу поверить в победу на Олимпийских играх, требуется время для этого. Во время выступления я была сосредоточена только на своих движениях", – пояснила она.

Диверсия против России?

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Многие российские спортсмены и тренеры жестко раскритиковали судейство на Олимпиаде. Так, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала действия судей "диверсией" и добавила, что российские эксперты, выставившие оценки Ашрам, насчитали меньшее количество баллов, чем это сделали судьи в Японии.



Ирина Винер-Усманова президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Дина выступала на две головы выше и все равно осталась второй. Были нарушены все постулаты художественной гимнастики, ее судейства. Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева также прокомментировала итоги личного многоборья. По ее словам, на Олимпиаде произошел опасный прецедент, когда победителем стал тот, кто допустил ошибку.

"А тот, кто выступил безупречно, проигрывает... И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Этот случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости", – отметила Кабаева.



Алина Кабаева олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали.

Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова и вовсе назвала решение олимпийских судей "бандитизмом".

"Бандитизм и воровство в особо крупных размерах. Израильтянка красиво программу сделала, но она предмет теряла, вы на это не обратили внимания? Мне кажется, что весь мир на это обратил внимание, кроме тех судей, которые сидели", – подчеркнула она.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также назвал судейство на Олимпийских играх в Токио продажным и "позором всей мировой гимнастики". А журналист Владимир Познер отметил, что в этом виде спорта важную роль играет субъективизм: могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что может быть замешана и политическая составляющая.

В свою очередь, тренер израильской гимнастки, завоевавшей золото на Олимпиаде, Айелет Зуссман смогла ответить на критику судейства Игр в Японии. По ее словам, несмотря на мировое лидерство российских спортсменок, ее воспитанница показала свое лучшее выступление в жизни.

"Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она знает, как делать правильные вещи в нужное время", – пояснила тренер.

Изменят ли решение?

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Сразу после скандального судейского решения президент ОКР Станислав Поздняков сообщил в своем Instagram, что будет добиваться разбора ситуации.

"Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародование его результатов", – написал Поздняков.

Также он подчеркнул, что в связи с ситуацией ОКР сформировал и отправил запрос в Международную федерацию по художественной гимнастике (FIG).



Станислав Поздняков президент Олимпийского комитета России (ОКР) Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от FIG.

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко также пообещал, что ситуации, где "политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов", не будут оставлены без внимания.

В Международном олимпийском комитете (МОК) пока оставили без комментариев неоднозначное судейство на Играх, посоветовав ожидать ответа от профильной спортивной федерации.