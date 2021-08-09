Тренер израильской гимнастки прокомментировала жалобы россиян на судейство

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Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки, завоевавшей золото на Олимпиаде в Токио, прокомментировала жалобы российских спортсменов на несправедливое судейство в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике.

"Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Я всегда знала, что она получит ту медаль, которую хочет", – приводит ее слова "Газета.ру".

Как подчеркнула Зуссман, российские спортсменки являются главными соперницами израильтянок в мире. Она также отметила, что прошедшие соревнования были лучшими в карьере Линой Ашрам.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

