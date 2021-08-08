Японские зрители Олимпийских игр раскритиковали судейство художественной гимнастики

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Японские читатели портала Yahoo News Japan не оценили решение судей лишить золотой медали спортсменку команды Олимпийского комитета России (ОКР) Дину Аверину в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
По мнению пользователей портала, оценки вызывают сомнение.
"Все спортсменки готовились к Олимпийским играм, не жалея сил. Но явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!" – написал пользователь с ником yuk.
Читатели выразили мнение, что олимпийское движение все больше подвергается влиянию политики.
"Этот скандал в соревнованиях по художественной гимнастике стал буквально притчей во языцех всей Олимпиады. С точки зрения любого зрителя соревнований, имело место несправедливое судейство в адрес Дины Авериной. Для такого события, как Олимпиада, это постыдное явление", – выразил обеспокоенность читатель u8b.
В то же время пользователь monchan предположил, что "Олимпиаду держит за горло Америка". На его взгляд, Израиль входит в число союзников США, именно поэтому золото соревнований досталось Линой Ашрам.
Российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильтянка Линой Ашрам, получив 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.
Ранее Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх в Токио и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков написал в своем Instagram.
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