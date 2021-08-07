РФ обратилась к Международной федерации гимнастики по ситуации с судейством на Играх

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Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх в Токио и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта. Об этом глава ОКР Станислав Поздняков написал в своем Instagram.

"Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от FIG", – говорится в публикации.

7 августа россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и выиграла серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото досталось представительнице сборной Израиля Линой Ашрам (107,800), несмотря на потерю предмета во время упражнений с лентой.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова критически оценила судейство на Олимпиаде в Токио. Она заявила, что подобная нечестная ситуация возможна и в командном многоборье.