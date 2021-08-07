Гимнастка Дина Аверина выиграла серебро ОИ в Токио

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Российская гимнастка Дина Аверина стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

По итогам четырех упражнений (обруч, мяч, булавы, лента) представительница делегации спортсменов ОКР набрала 107,650 балла. Команда ОКР подала протест на решение судей по последнему испытанию с лентой, однако он был отклонен.

Золото Олимпиады в индивидуальном многоборье выиграла представительница Израиля Линой Ашрам с результатом 107,800 (отрыв от второго места составил 0,150 балла). Обладательницей бронзовой награды стала спортсменка из Белоруссии Алина Горносько (102,700).

Еще одна представительница команды ОКР, Арина Аверина стала четвертой с результатом в 102,100 балла.

Российские гимнастки остались без золотой медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх впервые с 1996 года.

Ранее в субботу, 7 августа, первую медаль в истории команде ОКР принесли волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. В финальном матче они уступили норвежскому дуэту.