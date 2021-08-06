Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады в Токио

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Российские гандболистки вышли в финал олимпийского турнира в Токио.

В полуфинале российские спортсменки в упорной борьбе сумели одержать победу над сборной Норвегии. Матч завершился со счетом 27:26.

В финальной игре 8 августа россиянкам предстоит встретиться с командой Франции. Россиянки уже побеждали француженок в финале Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, одолев в полуфинальном поединке кубинца Рейнериса Саласа Переса. Схватка завершилась со счетом 4:0.