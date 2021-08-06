Борец-вольник Садулаев вышел в финал Олимпиады в весе до 97 кг

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Россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, одолев в полуфинальном поединке кубинца Рейнериса Саласа Переса.

Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу Садулаева, посеянного на соревнованиях под первым номером.

В финале, который состоится 7 августа, российскому борцу предстоит встретиться со вторым номером рейтинга турнира Кайлом Снайдером из США, который во втором полуфинале оказался сильнее представителя Турции Сулеймана Карадениза.

Эта схватка станет уже третьей между спортсменами в финалах международных соревнований. Ранее они дважды встречались в решающих поединках чемпионатов мира: в 2017 году победил Снайдер, в 2018-м – Садулаев.

Ранее еще один российский борец вольного стиля, Артур Найфонов, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 86 килограммов. В поединке за третье место он одержал победу над Джабраилом Шапиевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 2:0 в пользу Найфонова.