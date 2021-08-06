Борец-вольник Садулаев вышел в финал Олимпиады в весе до 97 кг

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов, одолев в полуфинальном поединке кубинца Рейнериса Саласа Переса.
Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу Садулаева, посеянного на соревнованиях под первым номером.
В финале, который состоится 7 августа, российскому борцу предстоит встретиться со вторым номером рейтинга турнира Кайлом Снайдером из США, который во втором полуфинале оказался сильнее представителя Турции Сулеймана Карадениза.
Эта схватка станет уже третьей между спортсменами в финалах международных соревнований. Ранее они дважды встречались в решающих поединках чемпионатов мира: в 2017 году победил Снайдер, в 2018-м – Садулаев.
Ранее еще один российский борец вольного стиля, Артур Найфонов, завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории до 86 килограммов. В поединке за третье место он одержал победу над Джабраилом Шапиевым из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 2:0 в пользу Найфонова.
Российские спортсмены завоевали 60 медалей на Олимпиаде в Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: