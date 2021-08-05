Борец Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в весе до 57 кг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в весе до 57 килограммов.

В финальном поединке борец делегации спортсменов ОКР одолел Кумара Рави из Индии.

5 августа российский боксер Альберт Батыргазиев стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В финальном поединке он победил Дюка Рэгана из США.

Еще один российский боксер, Глеб Бакши, стал бронзовым призером Олимпиады в Токио. Награду он получил после проигрыша бразильцу Эберту Соузе в полуфинале весовой категории до 75 килограммов, так как в боксерском олимпийском турнире матч за третье место не предусмотрен.

