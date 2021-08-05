Боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером Олимпиады в Токио

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Боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. Он принес делегации спортсменов ОКР 54-ю медаль.

Россиянин уступил бразильцу Эберту Соузе в полуфинале боксерского олимпийского турнира в весовой категории до 75 килограммов. Бой закончился со счетом 4:1.

В финале Соузе встретится с украинцем Александром Хижняком. Бакши завоевал бронзовую медаль, поскольку поединки за третье место в боксерском олимпийском турнире регламентом не предусмотрены.

Накануне команда ОКР завоевала 14-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов.

Также российский борец Заур Угуев вышел в финал своей дисциплины в весе до 57 килограммов. Кроме того, команда ОКР по гандболу пробилась в полуфинал олимпийского турнира.