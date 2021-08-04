Гандболистки команды ОКР вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

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Женская команда ОКР по гандболу вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио, передает News.ru.

В четвертьфинальном матче российские спортсменки переиграли сборную Черногории. Игра завершилась со счетом 32:36. Среди россиянок самым результативным игроком стала Полина Кузнецова, на счету которой пять мячей.

В полуфинале гандболистки команды ОКР сыграют против победителя пары Норвегия – Венгрия. Игра российских гандболисток состоится в пятницу, 6 августа.

По итогам 3 августа делегация спортсменов ОКР заняла пятое место в неофициальном медальном зачете. Всего в активе команды 13 золотых наград, а также 21 серебряная и 18 бронзовых.